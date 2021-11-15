Олимпийский чемпион признал Россию агрессором и поддержал украинских воинов!

В сюжете "Военного телевидения Украины" спортсмен уточнил, что его слова по поводу войны с Россией перекрутили.

"Был удивлен, когда увидел эту статью в интернете, потому что некоторые моменты были извращены и выставлены не так, как я считаю.

Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины.

Осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях.