Олимпийский чемпион признал Россию агрессором и поддержал украинских воинов!

В сюжете "Военного телевидения Украины" спортсмен уточнил, что его слова по поводу войны с Россией перекрутили.
"Был удивлен, когда увидел эту статью в интернете, потому что некоторые моменты были извращены и выставлены не так, как я считаю.
Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины.
Осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях.
От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на востоке Украины и защищают нашу территорию.
Хочу пожелать им силы духа, терпения и желаю всем вернуться домой живыми", – заявил Абраменко.
Напомним, ранее действующий олимпийский чемпион по лыжной акробатике заявил, что не понимает, почему война на Донбассе не заканчивается и почему Украина с Россией не могут договориться.
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– Война? И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются? Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.
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