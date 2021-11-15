16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Олимпийский чемпион признал Россию агрессором и поддержал украинских воинов!

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
15 ноября, 17:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский фристайлист и победитель Олимпийских игр-2018 Александр Абраменко опроверг свои предыдущие заявления о войне между Россией и Украиной
Александр Абраменко понимает, что Россия агрессор
Александр Абраменко понимает, что Россия агрессор / Фото: Коллаж: Сегодня

В сюжете "Военного телевидения Украины" спортсмен уточнил, что его слова по поводу войны с Россией перекрутили.

"Был удивлен, когда увидел эту статью в интернете, потому что некоторые моменты были извращены и выставлены не так, как я считаю.

Конечно, понимаю, что идет агрессия со стороны России против наших территорий, которые защищают наши воины.

Осветили так, будто бы я не понимаю, что происходит. Я понимаю, все, что я мог бы сказать, могло быть неправильно воспринято и использовано Россией в пропагандистских целях.

От своего имени хочу поблагодарить всех военнослужащих, которые находятся на востоке Украины и защищают нашу территорию.

Хочу пожелать им силы духа, терпения и желаю всем вернуться домой живыми", – заявил Абраменко.

Реклама

Напомним, ранее действующий олимпийский чемпион по лыжной акробатике заявил, что не понимает, почему война на Донбассе не заканчивается и почему Украина с Россией не могут договориться.

– Война? И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются? Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями.

Читайте также:

Реклама

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Босния и Герцеговина

Завтра

21:45

Украина

3.28

3.40

2.37

Финляндия

Завтра

21:45

Франция

5.55

4.08

1.69
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 20 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять