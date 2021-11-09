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Все спланировано: олимпийский чемпион из Украины отказался назвать Россию агрессором

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
9 ноября, 16:05
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Александр Абраменко не понимает почему война на Донбассе не заканчивается и почему Украина с Россией не могут договориться
Абраменко удивлен, что война идет так долго
Абраменко удивлен, что война идет так долго

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 фристайлист Александр Абраменко за золотую медаль получил 125 тысяч долларов от государства, с кармана налогоплательщиков.

Однако в вопросе войны на Донбассе и оккупации Крыма позиция Александра антиукраинская. Об этом он рассказал изданию Tribuna.com.

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- Для вас неоднозначно, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины?

- Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано.

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- С обеих сторон?

– Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы.

- Ваша жена – россиянка. Как вы общаетесь на эту тему в семье?

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– Мы можем пообсуждать, но не в плане выяснения отношений.

- Жена также считает ситуацию неоднозначной?

– Ну да. Однозначно, это как в 42-м году, во время Великой Отечественной войны. Хотя тоже, никто ж правды не скажет – из-за чего, как, кто на какой стороне, кого поддерживал.

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Понятно, что когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я ж не буду потом всех отстреливать.

Я не интересуюсь сильно этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит.

- Война.

– И никто победить не может? Не понимаю. Я не политик, военный или дипломат, но что это за войны, которые не прекращаются. Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня в принципе непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем то? Тем более с соседями.

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