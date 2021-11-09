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Все сплановано: олімпійський чемпіон з України відмовився назвати Росію агресором

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
9 листопада, 16:05
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Олександр Абраменко не розуміє, чому війна на Донбасі не закінчується і чому Україна з Росією не можуть домовитися
Абраменко здивований, що війна йде так довго
Абраменко здивований, що війна йде так довго

Олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 фрістайліст Олександр Абраменко за золоту медаль отримав 125 тисяч доларів від держави, з кишені платників податків.

Проте у питанні війни на Донбасі та окупації Криму позиція Олександра антиукраїнська. Про це він розповів виданню Tribuna.com.

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- Для вас неоднозначно, що Росія – агресор, який захопив Крим та розв'язав війну на сході України?

– Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи це правда? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано.

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- З обох сторін?

– Так. І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третій, четвертий бік, які у цьому зацікавлені.

- Ваша дружина – росіянка. Як ви спілкуєтеся на цю тему у сім'ї?

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– Ми можемо поговорити, але не з'ясовувати стосунки.

- Дружина також вважає ситуацію неоднозначною?

- Ну так. Однозначно це як у 42-му році, під час Великої Вітчизняної війни. Хоча теж, ніхто ж правди не скаже – через що, як хто на якому боці, кого підтримував.

Я все скептично сприймаю. Не знаю, кому вірити. Зрозуміло, коли показують, що коїться в АТО, мене злість бере. Але я адекватна людина. Якщо мене у дворі покусає один собака, я ж не буду потім усіх відстрілювати.

Я не дуже цікавлюся цією ситуацією. Восьмий рік уже не можуть вирішити питання. Не розумію, що відбувається.

– Війна.

– І ніхто перемогти не може? Не розумію. Я не політик, військовий чи дипломат, але що це за війни, які не припиняються. Згоден, що були і триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитися про щось? Тим більше із сусідами.

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