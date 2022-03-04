"Мої думки з українським народом": велогонщик відмовився від російського громадянства

Знаменитий російський велогонщик Павло Сіваков вирішив далі виступати під прапором Франції. Раніше тенісист Данило Медведєв прибрав із профілю триколор.

"Як я вже говорив, я категорично проти цієї війни і всі мої думки з українським народом. Як і більшість людей у всьому світі зараз, я сподіваюся на мир і якнайшвидше припинення страждань, що відбуваються в Україні", – сказав Сіваков.