Помста по-українськи: стрибун з Бердичева пролетів найдалі у Фінляндії

Владислав Мазур виграв престижні змагання Paavo Nurmi Games в Турку, поквитавшись із фіном, який залишив українця без "бронзи" чемпіонату Європи в березні

Стрибун у довжину Владислав Мазур / Фото: Getty Images

На престижному турнірі з легкої атлетики в фінському Турку Paavo Nurmi Games, який належить до серії World Athletics Сontinental Tour Gold, українці здобули дві медалі.

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Бронзову нагороду в стрибках у висоту взяла Юлія Левченко, яка показала свій найкращий результат у сезоні (1.91). А в секторі для стрибків у довжину не було рівних її співвітчизнику Владиславу Мазуру.

24-річний спортсмен з Бердичева змагався за "золото" з фіном Крістіаном Пуллі.

Цікаво, що в березні на чемпіонаті Європи в приміщенні в Польщі Мазур встановив власний рекорд (8,14), але тоді в останній спробі саме Пуллі позбавив його "бронзи".

Зате на змаганнях у Турку українець своєму фінському кривдникові помстився. Тут уже Пуллі лідирував у ході змагань, стрибнувши на 7,82. Але в своїй п'ятій спробі Мазур випередив фіна, полетівши на 7,85, а в кінцевій спробі поліпшив і цей результат, ставши в підсумку переможцем зі стрибком на 7,90 м.

Владислав Мазур. Переможний стрибок у Турку-2021 Відео: Instagram

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