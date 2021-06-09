Месть по-украински: прыгун из Бердичева улетел дальше всех в Финляндии

Владислав Мазур выиграл престижные соревнования Paavo Nurmi Games в Турку, поквитавшись с финном, который оставил украинца без "бронзы" чемпионата Европы в марте

Прыгун в длину Владислав Мазур / Фото: Getty Images

На престижном турнире по легкой атлетике в финском Турку Paavo Nurmi Games, который входит в серию World Athletics Сontinental Tour Gold, украинцы добыли две медали.

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Бронзовую награду в прыжках в высоту взяла Юлия Левченко, показавшая свой лучший результат в сезоне (1,91). А в секторе для прыжков в длину не было равных ее соотечественнику Владиславу Мазуру.

24-летний спортсмен из Бердичева соревновался за "золото" с финном Кристианом Пулли.

Интересно, что в марте на чемпионате Европы в помещении в Польше Мазур установил собственный рекорд (8,14), но тогда в последней попытке именно Пулли лишил его "бронзы".

На соревнованиях же в Турку украинец своему финскому обидчику отомстил. Тут уже Пулли лидировал по ходу соревнований, прыгнув на 7,82. Но в своей пятой попытке Мазур опередил финна, улетев на 7,85, а в заключительной попытке улучшил и этот результат, став в итоге победителем с прыжком на 7,90 м.

Владислав Мазур. Победный прыжок в Турку-2021 Видео: Instagram

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