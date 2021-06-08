Оператор з камерою обігнав спортсменів під час стометрівки. Епічне відео

Студент, який підробляє оператором, виявився швидшим учасників забігу на 100 метрів. При цьому, він ще й примудрився зняти змагання на камеру

Оператор з камерою обігнав спортсменів

Відео університетської спринтерської гонки в Китаї стало вірусним в Мережі через неймовірного оператора, який знімав перегони на ходу. Героєм ролика виявився один із студентів коледжу, який працював в той день оператором.

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Хлопець з камерою рвонув разом зі стартом бігунів і не зменшував швидкості, незважаючи на те, що техніка в його руках важила більше 4 кг. Більш того, здалося, що ближче до фінішу він почав відриватися від переслідувачів.

Раніше ми писали, що 17-річний молодик побив рекорд людини-блискавки Усейна Болта. На змаганнях в США підліток побив рекорд Усейна Болта у віковій категорії до 18 років. Ерріон Найтон швидше за всіх пробіг 200-метрівку та претендує на поїздку в Токіо.