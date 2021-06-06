Дворазовий олімпійський чемпіон не виконав норматив Токіо-2020

Вперше за 10 років британський легкоатлет Мо Фара зазнав поразки на 10 000 метрів і ризикує не виступити на цій дистанції на Олімпійських іграх

Мо Фара з двома медалями Ріо-2016 / Фото: AFP

Британський бігун Мо Фара не виконав олімпійський норматив для участі в Токіо-2020 на дистанції 10 000 м. Фара перемагав на цій дистанції на двох останніх Олімпіадах, на його рахунку також золоті медалі Лондона-2012 і Ріо-2016 в бігу на 5000 м.

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Напередодні Фара виступив у забігу на 10 000 м в Кубку Європи в Бірмінгемі, змагання були кваліфікаційним стартом для британських спортсменів. Вперше за 10 років Мо Фара зазнав поразки на цій дистанції. Він фінішував восьмим, показавши результат 27.50,54, що на 22 секунди більше за олімпійський норматив.

Після фінішу Фара зазначив, що у нього була травма лівої щиколотки.

"Я розчарований результатом. Останні 10 днів були не особливо хороші, але незалежно від того, чого я домігся у своїй кар'єрі, важливо, щоб я виходив на старт і показував себе на змаганнях", – сказав Фара.

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Якщо до 27 червня британець не виконає норматив, то не виступить на цій дистанції в Токіо.