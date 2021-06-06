Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Спортивні турніри Олімпійські ігри Токіо 2020

Дворазовий олімпійський чемпіон не виконав норматив Токіо-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 червня, 14:56
Копіювати лінк
Вперше за 10 років британський легкоатлет Мо Фара зазнав поразки на 10 000 метрів і ризикує не виступити на цій дистанції на Олімпійських іграх
Мо Фара з двома медалями Ріо-2016
Мо Фара з двома медалями Ріо-2016 / Фото: AFP

Британський бігун Мо Фара не виконав олімпійський норматив для участі в Токіо-2020 на дистанції 10 000 м. Фара перемагав на цій дистанції на двох останніх Олімпіадах, на його рахунку також золоті медалі Лондона-2012 і Ріо-2016 в бігу на 5000 м.

Читайте також: На Олімпіаду в Токіо прибули перші спортсмени: хто посмів

Напередодні Фара виступив у забігу на 10 000 м в Кубку Європи в Бірмінгемі, змагання були кваліфікаційним стартом для британських спортсменів. Вперше за 10 років Мо Фара зазнав поразки на цій дистанції. Він фінішував восьмим, показавши результат 27.50,54, що на 22 секунди більше за олімпійський норматив.

Після фінішу Фара зазначив, що у нього була травма лівої щиколотки.

В тренді

"Я розчарований результатом. Останні 10 днів були не особливо хороші, але незалежно від того, чого я домігся у своїй кар'єрі, важливо, щоб я виходив на старт і показував себе на змаганнях", – сказав Фара.

Читайте також: Одержимий кінцем світу священник позбавив марафонця олімпійського "золота"

Якщо до 27 червня британець не виконає норматив, то не виступить на цій дистанції в Токіо.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Покер - це спорт!
Покер
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти