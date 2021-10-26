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Магучіх назвала країни, які пропонували їй громадянство

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
26 жовтня, 09:08
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Українська зірка стрибків у висоту Ярослава Магучіх пояснила, чому не стала змінювати громадянство, хоча пропозицій було багато
Ярослава Магучіх з українським прапором
Ярослава Магучіх з українським прапором / Фото: Reuters

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо українка Ярослава Магучіх розповіла, що мала пропозиції щодо зміни громадянства.

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"Мені якось пропонували навчання в американському університеті, але я відразу відмовилася. Була проблема в тому, щоб до університету поїхати разом із тренером. Зараз я там вступлю, наприклад, до Стенфордського університету, добре, а як із тренером? Як я буду взагалі займатись, якщо у мене основний тренер Тетяна Володимирівна Степанова?

Я не можу переїхати, не бачу себе в іншій країні. Жити, вчитися – не бачу взагалі. Подорожувати – так, жити – лише в Україні. На цей момент у мене така думка. Я не знаю, що буде за 10-15 років.

Німеччина кликала. З Кіпру телефонували, Америка кликала. Насправді багато країн", – сказала Магучих каналу "Бегущий банкир".

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Ярослава стала відома на всю Україну не лише своїм виступом у Токіо-2020, а й обймами з довіреною особою Путіна Марією Ласіцкене.

А колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біомусором та закликала позбавити громадянства.

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Магучіх із росіянкою Ласіцкене і "бронзою" Ігор-2020
Магучіх із росіянкою Ласіцкене і "бронзою" Ігор-2020 / Фото: Reuters

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