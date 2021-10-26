Магучіх назвала країни, які пропонували їй громадянство

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо українка Ярослава Магучіх розповіла, що мала пропозиції щодо зміни громадянства.
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"Мені якось пропонували навчання в американському університеті, але я відразу відмовилася. Була проблема в тому, щоб до університету поїхати разом із тренером. Зараз я там вступлю, наприклад, до Стенфордського університету, добре, а як із тренером? Як я буду взагалі займатись, якщо у мене основний тренер Тетяна Володимирівна Степанова?
Я не можу переїхати, не бачу себе в іншій країні. Жити, вчитися – не бачу взагалі. Подорожувати – так, жити – лише в Україні. На цей момент у мене така думка. Я не знаю, що буде за 10-15 років.
Німеччина кликала. З Кіпру телефонували, Америка кликала. Насправді багато країн", – сказала Магучих каналу "Бегущий банкир".
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Ярослава стала відома на всю Україну не лише своїм виступом у Токіо-2020, а й обймами з довіреною особою Путіна Марією Ласіцкене.
А колишній народний депутат Ірина Фаріон назвала Магучіх біомусором та закликала позбавити громадянства.
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