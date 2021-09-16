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Магучіх після обіймів з росіянкою: "Тепер з'явилися інструкції, як поводитися"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 вересня, 14:47
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Українська стрибунка у висоту розповіла про наслідки її скандальних обіймів з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді в Токіо
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

З українськими спортсменами провели роз'яснювальну роботу щодо поведінки на змаганнях після скандалу, пов'язаного з обіймами українки Ярослави Магучіх і росіянки Марії Ласіцкене в олімпійському Токіо.

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"Інструкції з'явилися. Рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому", – сказала з цього приводу сама Магучіх в інтерв'ю Iнформатору

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Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

"Звісно, було емоційно важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося, – додала Магучіх. – Але потім мене моя тренерка налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це. Дякую їй і моїм батькам, які мене підтримували, і ще багатьом людям, які надавали підтримку. Це допомагало не опускати руки".

Нагадаємо, після олімпійських обіймів з росіянкою Ласіцкене в Токіо Ярослава потрапила під хвилю критики. Магучіх викликали на килим в Міноборони.

А колишня народна депутатка Ірина Фаріон назвала Магучіх біосміттям і закликала позбавити її громадянства.

"Я б цю медаль, яку вона отримала, відправила назад до Токіо, а цю "баберу" позбавила українського громадянства", – заявила Фаріон

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У відповідь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт закликав припинити цькування Магучіх, інакше вона може прийняти пропозицію від іншої країни і тоді всі кусатимуть лікті.

Як ми писали, серед тих, хто кличе до себе Магучіх і її тренера, є і РФ.

Ярослава Магучіх з українським прапором
Ярослава Магучіх з українським прапором / Фото: Reuters

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Уже за місяць після Олімпіади з'явилося ще одне фото, на якому пліч-о-пліч опинилися Магучіх і Ласіцкене. Уже на етапі Діамантової ліги в Цюріху. Цього разу українка скипіла, заявивши, що рука на її плечі належить не росіянці.

Додамо, що Магучіх є лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене – капітаном збройних сил РФ, також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018.

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