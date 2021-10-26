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Магучих назвала страны, которые предлагали ей гражданство

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 октября, 09:08
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Украинская звезда прыжков в высоту Ярослава Магучих объяснила почему не стала менять гражданство, хотя предложений было много
Ярослава Магучих с украинским флагом
Ярослава Магучих с украинским флагом / Фото: Reuters

Бронзовая призерка Олимпиады в Токио украинка Ярослава Магучих рассказала, что у нее были предложения о смене гражданства.

Читайте также: Магучих не осудила Россию за допинг: "Мне нейтрально"

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"Мне как-то предлагали учебу в американском университете, но я сразу отказалась. Была проблема в том, чтобы в университет поехать вместе с тренером. Сейчас я там поступлю, например, в Стэнфордский университет, хорошо, а как с тренером? Как я буду вообще заниматься, если у меня основной тренер Татьяна Владимировна Степанова?

Я не могу переехать, не вижу себя в другой стране. Жить, учиться – не вижу вообще. Путешествовать – да, жить – только в Украине. На данный момент у меня такая точка зрения. Я не знаю, что будет через 10-15 лет.

Германия звала. С Кипра звонили, Америка звала. На самом деле много стран", – сказала Магучих каналу "Бегущий банкир".

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

Ярослава стала известна на всю Украину не только своим выступлением в Токио-2020, а и обнимашками с доверенным лицом Путина Марией Ласицкене.

А бывший народный депутат Ирина Фарион назвала Магучих биомусором и призвала лишить гражданства.

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Магучих с россиянкой Ласицкене и "бронзой" Игр-2020
Магучих с россиянкой Ласицкене и "бронзой" Игр-2020 / Фото: Reuters

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