Не разжигайте хе**ю! Муж Ласицкене доказал, что скандальных объятий с Магучих не было

Супруг российской легкоатлетки Марии Ласицкене отреагировал на новую волну скандала из-за ее совместного фото с украинкой Ярославой Магучих. Девушки снова обнимались на камеру

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Instagram, REUTERS

Ласицкене и Магучих обнимались после финала сезона Бриллиантовой лиги. Фото сразу же взорвало Сеть, учитывая, какой резонанс вызвали их обнимашки в Токио.

Как оказалось позже, совместное фото было сделано по случаю завершении карьеры легкоатлетки Камилы Лицвинко из Польши.

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Муж Ласицкене Владас Ласицкас пошел дальше и заявил, что рука на плече Магучих и вовсе не россиянки.

"Рука Марии, обнимающая Ярославу" – это рука Николы. Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками. Не разжигайте хе**ю на пустом месте", – написал он в ответ на публикацию ТАСС.

Кстати, подтверждении его слова можно рассмотреть на фото. Достаточно присмотреться к маникюру на руке Марии и той, что лежит на плече Ярославы – он абсолютно разный. Рука действительно принадлежит Николе Макдермотт.