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Хочу поставить точку: Магучих вскипела после повторного скандала с обнимашками

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 сентября, 12:21
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не стала терпеть новую порцию критики за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Спортсменка опубликовала эмоциональный пост
Ярослава Магучих ответила на критику
Ярослава Магучих ответила на критику / Фото: Instagram, REUTERS

Фото, на котором предположительно Мария Ласицкене обнимает Ярославу Магучих, было сделано после финала сезона Бриллиантовой лиги.

В Сети сразу же разнесли скандал, но оказалось, что Магучих обнимает не Ласицкене. Рука на плече украинки принадлежит другой спортсменке.

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Теперь же это подтвердила сама Ярослава, а еще добавила несколько "ласковых слов" в адрес СМИ.

"С завершением сезона хочу поставить точку еще в одном вопросе. За последний месяц я выслушала о себе много интересного. Безусловно, каждый имеет свою точку зрения, но давайте хотя бы выражать ее корректно.

Вместо, того чтобы писать мне всякую гадость, займитесь собой и используйте время с пользой!

Ярослава Магучих с украинским флагом
Ярослава Магучих с украинским флагом / Фото: Reuters

Уважаемые журналисты, когда вы начнете думать, а потом писать?

Для некоторых я прыгаю в длину, для некоторых финиширую, где вы вообще видели финишную линию в высоте?

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Ярослава Магучих на Играх в Токио
Ярослава Магучих на Играх в Токио / Фото: Reuters

Теперь по фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!

И теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола МакДермотт – представительница Австралии, будьте внимательнее, пожалуйста", – написала Магучих в Instagram.

Отметим, что украинка запретила оставлять комментарии под этой публикацией.

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