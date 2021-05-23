Лілія Подкопаєва розцвіла в новому костюмі

Дворазова олімпійська чемпіонка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва, яка раніше вразила фоловерів сукнею з українським духом, похвалилася новим вбранням.
Легендарна гімнастка в США вибралася на вікенд зі своїм чоловіком Ігорем Дубинським в розкішному літньому костюмі кольору айворі, що складається з вільної футболки і брюк-кльош від стегна.
"Живи просто. Смійся часто. Кохай глибоко", – написала у себе в Instagram Лілія Подкопаєва, котра на одному зі знімків потопає в обіймах свого чоловіка-бізнесмена
Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вже багато років живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом все одно вважає Україну.
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При цьому в Атланті Лілія не тільки виграла дві золоті олімпійські медалі, а й пізніше зустріла свого нинішнього чоловіка.
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