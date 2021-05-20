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Найкраща вишиванка! Подкопаєва вразила сукнею з українським духом, а у неї їх – ціла колекція

Олена Павлова Олена Павлова
20 травня, 18:07
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Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва показала фото у новій ніжній сукні, а фоловери назвали спортсменку втіленням материнства і краси України
Лілія Подкопаєва та її колекція вишиванок
Лілія Подкопаєва та її колекція вишиванок / Фото: Instagram

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва завжди славилася своїм тонким смаком. А кожна її публікація в соціальних мережах набирає тисячі лайків. Нещодавно Подкопаєва в кабріолеті з чоловіком покаталася на пікнік у США, а тепер потішила фото в ніжній вишитій сукні.

"З Днем Вишиванки! Гарне свято, наповнене українським духом і колоритом!" – підписала фото в Instagram Лілія

"Найкраща вишиванка, яку я бачила. І Ліля – як квітка", "Ви – втілення материнства і краси України! Дуже гарна вишивка!" – писали шанувальники гімнастки.

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А взагалі у Подкопаєвої велика колекція вишиванок – переважно сукні, які дуже личать титулованій гімнастці.

Раніше Подкопаєва вразила своїм сальто і вирушила в гості до амішів.

У квітні Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19. Більшість часу вона проводить в Америці, але своєю домівкою вважає Україну. Дивіться сюжет про Лілію та її третього чоловіка Ігоря:

Лілія Подкопаєва розповіла про чоловіка і другу вагітність
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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