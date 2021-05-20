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Лучшая вышиванка! Подкопаева поразила платьем с украинским духом, а у нее их – целая коллекция

Елена Павлова Елена Павлова
20 мая, 18:07
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева показала фото в новом нежном платье, а фолловеры назвали спортсменку воплощением материнства и красоты Украины
Лилия Подкопаева и ее коллекция вышиванок
Лилия Подкопаева и ее коллекция вышиванок / Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева всегда славилась своим тонким вкусом. А каждая ее публикация в социальных сетях набирает тысячи лайков. Недавно Подкопаева в кабриолете с мужем прокатилась на пикник в США, а теперь порадовала фото в нежном вышитом платье.

"С Днем Вышиванки! Красивый праздник, наполненный украинским духом и колоритом!" – подписала фото в Instagram Лилия

"Лучшая вышиванка, которую я видела. И Лиля – как цветок", "Вы – воплощение материнства и красоты Украины! Очень хорошая вышивка!" – писали поклонники гимнастки.

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А вообще у Подкопаевой большая коллекция вышиванок – преимущественно платья, которые очень идут титулованной гимнастке.

Ранее Подкопаева поразила своим сальто и отправилась в гости к амишам.

В апреле Подкопаева вакцинировалась от COVID-19. Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом считает Украину. Смотрите сюжет о Лилии и ее третьем муже Игоре:

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