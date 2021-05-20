Лучшая вышиванка! Подкопаева поразила платьем с украинским духом, а у нее их – целая коллекция

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева всегда славилась своим тонким вкусом. А каждая ее публикация в социальных сетях набирает тысячи лайков. Недавно Подкопаева в кабриолете с мужем прокатилась на пикник в США, а теперь порадовала фото в нежном вышитом платье.
"С Днем Вышиванки! Красивый праздник, наполненный украинским духом и колоритом!" – подписала фото в Instagram Лилия
"Лучшая вышиванка, которую я видела. И Лиля – как цветок", "Вы – воплощение материнства и красоты Украины! Очень хорошая вышивка!" – писали поклонники гимнастки.
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А вообще у Подкопаевой большая коллекция вышиванок – преимущественно платья, которые очень идут титулованной гимнастке.
Ранее Подкопаева поразила своим сальто и отправилась в гости к амишам.
В апреле Подкопаева вакцинировалась от COVID-19. Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом считает Украину. Смотрите сюжет о Лилии и ее третьем муже Игоре: