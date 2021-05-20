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Как украинские спортсмены отмечают День вышиванки: подборка фото

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 мая, 13:30
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Звезды украинского спорта не остались в стороне от праздника День вышиванки. Наши прославленные атлеты фотографируются в национальной одежде и поздравляют своих соотечественников в соцсетях
Украинские красавицы Элина Свитолина и Анна Музычук
Украинские красавицы Элина Свитолина и Анна Музычук / Фото: Instagram

Украинские спортсмены присоединились к празднованию Дня вышиванки. Несмотря на то, что история вышиванки в Украине насчитывает уже не одну сотню лет, празднику национальной одежды всего 15 лет, а в последние годы его воспринимают по-особенному. Не остались в стороне и звезды спорта.

"С Днем вышиванки. Люблю ловить "заинтересованные" взгляды на себе в этот день, когда выхожу в ней в мир. Ну вы поняли", – написал под фото в вышиванке борец Жан Беленюк.

Фото в национальной одежде поделилась биатлонистка Юлия Джима. Знаменитая украинка позировала в вышиванке прямо на пшеничном поле.

"С Днем вышиванки", – коротко поздравила своих подписчиков шахматистка Анна Музычук, сопроводив пост фото в красивом платье.

В похожем наряде сфотографировалась теннисистка Элина Свитолина. "С Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, рассказать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны", – подписала фото Элина.

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, проживающая в США, не нашла в своем гардеробе вышиванку, тем не менее не могла пройти мимо национального праздника, поэтому нарядилась сегодня… в спортивный костюм с "золотой" для себя Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере.

"С Днем Вышиванки! Красивый праздник, наполненный украинским духом и колоритом!", – поздравила соотечественников прославленная гимнастка Лилия Подкопаева.

"Вышиванка – наш Украинский указатель сквозь века", – поделилась мнением о национальной одежде легкоатлетка Ольга Саладуха.

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