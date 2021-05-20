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Свитолина восхитила подписчиков очаровательным платьем-вышиванкой

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 мая, 12:23
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Знаменитая теннисистка отметила День вышиванки и надела красивое платье с вышивкой. Элина призывает всех украинцев рассказывать о наших национальных традициях
Украинская теннисистка примерила вышиванку
Украинская теннисистка примерила вышиванку / Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина присоединилась к празднованию Дня вышиванки. Шестая ракетка мира нарядилась в красивое платье с вышивкой и на украинском языке призвала распространять национальна традиции.

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"С Днем вышиванки! Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространять их, рассказывать о них всему миру. Желаю укрепления украинской идентичности ради процветания нашей страны", – написала под фото в Instagram теннисистка.

Ранее в вышиванке позировал депутат-борец Жан Беленюк. Серебряный призер Олимпиады-2016 признался, что любит в этот день собирать на себе "заинтересованные" взгляды.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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