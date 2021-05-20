Люблю ловить "заинтересованные" взгляды в этот день: украинский депутат в вышиванке

Украинский борец греко-римского стиля поздравил фанатов с Днем вышиванки и показал собственное фото в национальной одежде. В этот день он собирает на себе много заинтересованных взглядов

Жан Беленюк в вышиванке / Фото: Instagram

Борец-депутат Жан Беленюк поздравил украинцев с Днем вышиванки и по случаю праздника нарядился в белоснежную вишиванку с синим орнаментом.

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"С днем вышиванки. Люблю ловить "заинтересованные" взгляды на себе в этот день, когда выхожу в ней в мир. Ну вы поняли", – написал борец в Instagram.

Серебряный призер Олимпиады-2016 отмечает праздник в соцсетях с 2019 года, а в этом году даже прикупил новую вышиванку. До этого он позировал в национальной одежде с красным орнаментом.

А однажды даже нарядил в вышиванки своих родственников, когда гостил у них в Руанде. Как мы писали ранее, Беленюк проведал родственников в Африке, нашел сестренку и могилу отца.