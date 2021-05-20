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Люблю ловити "зацікавлені" погляди цього дня: український депутат у вишиванці

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 травня, 11:39
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Український борець греко-римського стилю привітав фанатів з Днем вишиванки і показав власне фото в національному одязі. У цей день він збирає на собі багато зацікавлених поглядів
Жан Беленюк у вишиванці
Жан Беленюк у вишиванці / Фото: Instagram

Борець-депутат Жан Беленюк привітав українців з Днем вишиванки та з нагоди свята вбрався в білосніжну вишиванку з синім орнаментом.

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"З Днем вишиванки. Люблю ловити "зацікавлені" погляди на собі цього дня, коли виходжу в ній в світ. Ну ви зрозуміли", – написав борець в Instagram.

Срібний призер Олімпіади-2016 відзначає свято в соцмережах з 2019 року, а цього року навіть прикупив нову вишиванку. До цього він позував у національному одязі з червоним орнаментом.

А одного разу навіть нарядив у вишиванки своїх родичів, коли гостював у них у Руанді. Як ми писали раніше, Беленюк провідав родичів в Африці, знайшов сестричку і могилу батька.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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