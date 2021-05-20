Люблю ловити "зацікавлені" погляди цього дня: український депутат у вишиванці

Український борець греко-римського стилю привітав фанатів з Днем вишиванки і показав власне фото в національному одязі. У цей день він збирає на собі багато зацікавлених поглядів

Жан Беленюк у вишиванці / Фото: Instagram

Борець-депутат Жан Беленюк привітав українців з Днем вишиванки та з нагоди свята вбрався в білосніжну вишиванку з синім орнаментом.

Читайте також: "Код нашої перемоги". Як вітають українців з Днем вишиванки: фото, відео

"З Днем вишиванки. Люблю ловити "зацікавлені" погляди на собі цього дня, коли виходжу в ній в світ. Ну ви зрозуміли", – написав борець в Instagram.

Срібний призер Олімпіади-2016 відзначає свято в соцмережах з 2019 року, а цього року навіть прикупив нову вишиванку. До цього він позував у національному одязі з червоним орнаментом.

А одного разу навіть нарядив у вишиванки своїх родичів, коли гостював у них у Руанді. Як ми писали раніше, Беленюк провідав родичів в Африці, знайшов сестричку і могилу батька.