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Як українські спортсмени відзначають День вишиванки: добірка фото

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 травня, 13:30
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Зірки українського спорту не залишилися осторонь свята День вишиванки. Наші прославлені атлети фотографуються в національному одязі і вітають своїх співвітчизників в соцмережах
Українські красуні Еліна Світоліна та Ганна Музичук
Українські красуні Еліна Світоліна та Ганна Музичук / Фото: Instagram

Українські спортсмени приєдналися до святкування Дня вишиванки. Незважаючи на те, що історія вишиванки в Україні нараховує вже не одну сотню років, святу національного одягу всього 15 років, а останніми роками його сприймають по-особливому. Не залишилися осторонь і зірки спорту.

"З Днем вишиванки. Люблю ловити "зацікавлені" погляди на собі цього дня, коли виходжу в ній в світ. Ну ви зрозуміли", – написав під фото в вишиванці борець Жан Беленюк.

Фото в національному одязі поділилася біатлоністка Юлія Джима. Знаменита українка позувала в вишиванці прямо на пшеничному полі.

"З Днем вишиванки", – коротко привітала своїх підписників шахістка Ганна Музичук, супроводивши пост фото в красивій сукні.

У схожому вбранні сфотографувалася тенісистка Еліна Світоліна. "З Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому світу. Бажаю зміцнення української ідентичності заради процвітання нашої країни", – підписала фото Еліна.

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл, яка проживає в США, не знайшла в своєму гардеробі вишиванку, проте не могла пройти повз національне свято, тому вбралася сьогодні... в спортивний костюм з "золотої" для себе Олімпіади 1994 року в Ліллегаммері.

"З Днем Вишиванки! Гарне свято, наповнене українським духом і колоритом!", – привітала співвітчизників прославлена гімнастка Лілія Подкопаєва.


"Вишиванка – наш Український дороговказ крізь віки", – поділилася думкою про національний одяг легкоатлетка Ольга Саладуха.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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