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Подкопаева в кабриолете с мужем прокатилась в США на пикник

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
16 мая, 16:09
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Известная украинская спортсменка порадовала новыми кадрами из Атланты, где она живет с третьим мужем и интересно проводит время
Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Бывшая знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева порадовала очередными фотографиями из США. 42-летняя олимпийская чемпионка наслаждается пребыванием в кругу семьи. Недавно Подкопаева поразила ярким фото в красно-черных тонах, а теперь уроженка Донецка выбралась на природу.

Лилия похвасталась на странице в Instagram, как рассекает по Атланте с мужем в автомобиле с открытым верхом.

А также показала, как радостно в кругу семьи провести пикник в Ботаническом саду. Напомним, у звездной мамы – трое детей: сын и две дочери (Каролина и Эвелина). Второй раз она родила в 2019 году. А первый ее ребенок – приемный сын Вадим от брака с Тимофеем Нагорным.

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Решила Подкопаева уделить внимание и себе, представив фотографию под музыку "Девочки рулят".

В апреле Подкопаева вакцинировалась от COVID-19. Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом считает Украину.. Смотрите сюжет о Лилии и ее третьем муже Игоре:

Ранее Подкопаева поразила своим сальто и отправилась в гости к амишам.

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