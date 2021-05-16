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Подкопаєва в кабріолеті з чоловіком прокотилася в США на пікнік

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
16 травня, 16:09
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Відома українська спортсменка порадувала новими кадрами з Атланти, де вона живе з третім чоловіком і цікаво проводить час
Лілія Подкопаєва
Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Колишня знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва порадувала черговими фотографіями з США. 42-річна олімпійська чемпіонка насолоджується перебуванням у колі сім'ї. Нещодавно Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах, а тепер уродженка Донецька вибралася на природу.

Лілія похизувалася на своїй сторінці в Instagram, як розсікає по Атланті з чоловіком в автомобілі з відкритим верхом.

А також показала, як радісно в колі сім'ї провести пікнік в Ботанічному саду. Нагадаємо, у зіркової мами – троє дітей: син і дві дочки (Кароліна і Евеліна). Другий раз вона народила 2019 року. А перший її дитина – прийомний син Вадим від шлюбу з Тимофієм Нагорним.

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В тренді

Вирішила Подкопаєва приділити увагу і собі, представивши фотографію під музику "Дівчата рулять".

У квітні Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19. Велику частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом вважає Україну. Дивіться сюжет про Лілію та її третього чоловіка Ігоря:

Лілія Подкопаєва розповіла про чоловіка і другу вагітність

Раніше Подкопаєва вразила своїм сальто і вирушила в гості до амішів.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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