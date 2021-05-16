Подкопаєва в кабріолеті з чоловіком прокотилася в США на пікнік

Колишня знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва порадувала черговими фотографіями з США. 42-річна олімпійська чемпіонка насолоджується перебуванням у колі сім'ї. Нещодавно Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах, а тепер уродженка Донецька вибралася на природу.
Лілія похизувалася на своїй сторінці в Instagram, як розсікає по Атланті з чоловіком в автомобілі з відкритим верхом.
А також показала, як радісно в колі сім'ї провести пікнік в Ботанічному саду. Нагадаємо, у зіркової мами – троє дітей: син і дві дочки (Кароліна і Евеліна). Другий раз вона народила 2019 року. А перший її дитина – прийомний син Вадим від шлюбу з Тимофієм Нагорним.
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Вирішила Подкопаєва приділити увагу і собі, представивши фотографію під музику "Дівчата рулять".
У квітні Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19. Велику частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом вважає Україну. Дивіться сюжет про Лілію та її третього чоловіка Ігоря:
Раніше Подкопаєва вразила своїм сальто і вирушила в гості до амішів.