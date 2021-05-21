Лілія Подкопаєва взяла на руки дівчинку, яка народилася без ніг. Фоловери плачуть

На змаганнях в американському Огайо легендарна українка нагородила і пригорнула до себе 8-річну гімнастку Пейдж Календін, якою захоплюється весь світ

Подкопаєва з дівчинкою, що народилася без ніг / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва розчулила своїх фоловерів, опублікувавши фото, на якому тримає на руках маленьку гімнастку без ніг.

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Це 8-річна Пейдж Календін з американського Занесвілля.

Дівчинка народилася без ніг. У півтора року батьки записали її на гімнастику, щоб допомогти дитині зміцнити тіло.

І ось – вона вже виступає на змаганнях, зокрема, виконуючи непрості елементи на колоді.

На турнірі Arnold Gymnastics Challenge в штаті Огайо героїня Атланти-1996 Лілія Подкопаєва вручила Пейдж сертифікат від Woodward Camp, взяла на руки, після чого висловила захоплення дівчинкою у себе в Instagram.

"Пейдж є джерелом натхнення для всіх нас, не дозволяючи жодним фізичним проблемам заважати їй в досягненні своїх цілей і любові до гімнастики", – написала Подкопаєва

"Це так круто, що ця сильна дівчинка робить успіхи"

"Яка молодчинка"

"Господи, чомусь аж сльози навернулися. Сила волі дівчинки вражає"

"Правильно, дитинко, йди вперед, не бійся! Все вдасться!!!" – захоплюються в коментарях дівчинкою фоловери Лілії Подкопаєвої

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вже багато років живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом все одно вважає Україну. Нині відома гімнастка живе в Атланті, де познайомилася зі своїм третім чоловіком – бізнесменом Ігорем Дубинським.

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Додамо, що сама Лілія Подкопаєва є мамою трьох дітей. Спортсменка виховує сина Вадима, дочка Кароліну від Тимофія Нагорного і дочка Евеліну, яку народила від Ігоря Дубинського.