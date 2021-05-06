Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах

Колишня українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Атланти-1996 продовжує залишатися в прекрасній формі і стверджує: "Ніколи не скаржтеся"

Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Одна з найзнаменитіших українських спортсменок в історії Лілія Подкопаєва вміє поставати в різних іпостасях. На черговій фотографії на своїй сторінці в Instagram нині 42-річна уродженка Донецька, яка живе в Штатах, вразила вишуканим вбранням.

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Днями Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнати.

Колишня гімнастка здалася в червоному брючному костюмі і чорній блузці. "Ніколи не скаржся і ніколи не пояснюй", – рішуче підписала кадр Лілія. Мабуть вважаючи, що близькі люди повинні тебе розуміти, а чужим не варто і намагатися щось розповісти.

А ось трохи раніше українка похвалилася кадром, на якому має абсолютно інший вигляд: не досвідченою жінкою, а тінейджером.

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У квітні Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19.

Колишня зірка спорту вже багато років живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом все одно вважає Україну. Наразі Подкопаєва проживає в Атланті, яку вона називає "золотою" і "улюбленою". Там вона завоювала три медалі Олімпіади-1996 і виконала елемент, який досі ніхто зі спортсменів так і не зміг повторити. Близько чотирьох років тому Лілія в Атланті познайомилася зі своїм третім чоловіком – бізнесменом Ігорем Дубинським.

Дивіться, як Лілія з донькою Кароліною насолоджувалася морем:

Лілія Подкопаєва і її дочка Кароліна Відео: Instagram

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