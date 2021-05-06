Подкопаева поразила ярким фото в красно-черных тонах

Бывшая украинская гимнастка, олимпийская чемпионка Атланты-1996, продолжает оставаться в прекрасной форме и утверждает: "Никогда не жалуйтесь"

Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Одна из самых знаменитых украинских спортсменок в истории Лилия Подкопаева умеет представать в разных обличьях. На очередной фотографии на своей страничке в Instagram ныне 42-летняя уроженка Донецка, которая живет в Штатах, поразила изысканным нарядом.

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На днях Подкопаева поделилась фото, на котором ее и не узнать.

Бывшая гимнастка показалась в красном брючном костюме и черной блузке. "Никогда не жалуйся и никогда не объясняйся", – решительно подписала кадр Лилия. Видимо считая, что близкие люди должны тебя понимать, а чужим не стоит и пытаться что-то рассказать.

А вот чуть ранее украинка похвасталась кадром, на котором выглядит совершенно по-другому: не опытной женщиной, а озорным тинейджером.

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В апреле Подкопаева вакцинировалась от COVID-19.

Бывшая звезда спорта уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом считает Украину. Сейчас Подкопаева проживает в Атланте, которую называет "золотой" и "любимой". Там она завоевала три медали Олимпиады-1996 и выполнила элемент, который до сих пор никто так и не смог повторить. Около четырех лет назад Лилия в Атланте познакомилась со своим третьим мужем – бизнесменом Игорем Дубинским.

Смотрите, как Лилия с дочерью Каролиной наслаждалась морем:

Лилия Подкопаева и ее дочка Каролина Видео: Instagram

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