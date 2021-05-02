Лилия Подкопаева поделилась фото, на котором ее и не узнать

Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Одна из самых титулованных спортсменок Украины времен независимости Лилия Подкопаева поделилась с поклонниками чувственным фото, на котором 42-летнюю легенду не сразу и узнаешь.

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"Чудесный, светлый день!" – высказалась в Instagram Лилия в праздник Пасхи, опубликовав свой снимок с умиротворенным взглядом, на котором она запечатлена в платье с широкими рукавами в японском стиле и такого же типа прической

Напомним, Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину. Сейчас известная гимнастка живет в Атланте, которую она называет "золотой" и "любимой". Там она завоевала два "золота" Олимпиады-1996 и выполнила элемент, который до сих пор никто из спортсменов так и не смог повторить. А любимой Атланта стала для Лилии около четырех лет назад, ведь там она познакомилась со своим третьим мужем бизнесменом Игорем Дубинским.

Реклама Лилия Подкопаева с мужем Игорем / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

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Отметим, что Лилия Подкопаева является мамой троих детей. Спортсменка воспитывает сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину, которую родила от Игоря Дубинского.