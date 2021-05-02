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Лілія Подкопаєва поділилася фото, на якому її і не впізнати

2 травня, 16:27

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Знаменита володарка двох золотих медалей Олімпіади і мама трьох дітей в незвичайній сукні показала, яке на вигляд умиротворення

Лілія Подкопаєва

Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Одна з найтитулованіших спортсменок України часів незалежності Лілія Подкопаєва поділилася з шанувальниками чуттєвим фото, на якому 42-річну легенду не відразу і впізнаєш.

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"Чудовий, світлий день!" – висловилася в Instagram Лілія на свято Пасхи, опублікувавши свій знімок з умиротвореним поглядом, на якому вона постала в сукні з широкими рукавами в японському стилі і такого ж штибу зачіскою

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вже багато років живе на дві країни. Багато часу вона проводить в Америці, але своєю домівкою все одно вважає Україну. Зараз відома гімнастка живе в Атланті, яку вона називає "золотою" і "улюбленою". Там вона виборола два "золота" Олімпіади-1996 і виконала елемент, який досі ніхто зі спортсменів так і не зміг повторити. А улюбленою Атланта стала для Лілії близько чотирьох років тому, що там вона познайомилася зі своїм третім чоловіком бізнесменом Ігорем Дубинським.

Лілія Подкопаєва з чоловіком Ігорем
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Лілія Подкопаєва з чоловіком Ігорем / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

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Відзначимо, що Лілія Подкопаєва є мамою трьох дітей. Спортсменка виховує сина Вадима, дочку Кароліну від Тимофія Нагорного і дочку Евеліну, яку народила від Ігоря Дубинського.

Лілія Подкопаєва робить сальто назад Відео: Instagram

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