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Лилия Подкопаева расцвела в новом костюме

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
23 мая, 20:01
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Хоть на календаре еще весна, знаменитая украинская спортсменка для отдыха с мужем выбрала летний наряд – этот цвет невероятно идет гимнастке
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева, ранее восхитившая фолловеров платьем с украинским духом, похвасталась новым нарядом.

Легендарная гимнастка в США выбралась на уикенд со своим мужем Игорем Дубинским в роскошном летнем костюме цвета айвори, состоящим из свободной футболки и брюк-клеш от бедра.

"Живи просто. Смейся часто. Люби глубоко", – написала у себя в Instagram Лилия Подкопаева, на одном из снимков утопающая в объятиях своего мужа-бизнесмена

Напомним, Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.

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При этом в Атланте Лилия не только выиграла две золотые олимпийские медали, но и позже встретила своего нынешнего мужа.

Смотрите эксклюзивное интервью с Лилией Подкопаевой

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

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