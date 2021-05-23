Лилия Подкопаева расцвела в новом костюме

Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева, ранее восхитившая фолловеров платьем с украинским духом, похвасталась новым нарядом.
Легендарная гимнастка в США выбралась на уикенд со своим мужем Игорем Дубинским в роскошном летнем костюме цвета айвори, состоящим из свободной футболки и брюк-клеш от бедра.
"Живи просто. Смейся часто. Люби глубоко", – написала у себя в Instagram Лилия Подкопаева, на одном из снимков утопающая в объятиях своего мужа-бизнесмена
Напомним, Лилия Подкопаева уже много лет живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.
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При этом в Атланте Лилия не только выиграла две золотые олимпийские медали, но и позже встретила своего нынешнего мужа.
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