Крим треба віддати! Депутат Держдуми знає, як допомогти російському спорту

Олімпійська чемпіонка Світлана Журова вважає, що потрібно віддати Крим Україні, щоб знизити тиск на російських атлетів на міжнародній арені

Журова знає причину тиску на Росію

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Хоча олімпійська чемпіонка, депутат Держдуми РФ Світлана Журова не така категорична в оцінках. І знає рецепт, як зменшити тиск на російських атлетів.

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"Наша збірна нарешті здобула ті медалі, на які справді заслуговує. Слава богу, що судді цього разу оцінили все чесно. Але, на жаль, до російських спортсменів завжди особливе ставлення. Нам ставлять найвищий бал лише в тому випадку, якщо виконали все ідеально. Деякі спортсмени не можуть впоратися із такою конкуренцією і навіть змінюють громадянство. Адже кожному хочеться, щоб його оцінювали об'єктивно, а не через те, що він росіянин. Так було завжди. Ефективно боротися із цим майже ніколи не вдавалося. Ну що нам тепер Крим віддати, чи що? На жаль, це єдине, що могло б послабити тиск на російських спортсменів", – сказала Журова в інтерв'ю Sport24.

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