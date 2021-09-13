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Спортсменка з Донецька зробила фото з Путіним: "Я щаслива поруч з вами"

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
13 вересня, 08:27
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Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 з синхронного плавання Марина Голядкіна після початку війни на Донбасі переїхала до Росії
Голядкіна і Путін
Голядкіна і Путін / Фото: Instagram

У Катерининському залі Кремля відбулася церемонія вручення державних нагород російським чемпіонам Олімпіади в Токіо.

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Серед інших до президента Росії Володимира Путіна звернулася 24-річна синхроністка Марина Голядкіна, яка народилася в Донецьку і до 2015 року виступала за збірну України. Але після нападу Росії на Україну вона вважала за краще стати на бік окупанта.

"Я з дитинства мріяла стати олімпійською чемпіонкою і досі не можу повірити, що моя мрія збулася. Я народилася в спортивній сім'ї у місті Донецьку, і в 2014 році переді мною стояв складний вибір: залишити свою мрію або дійти до кінця і зробити все можливе.

І сьогодні я щаслива, що можу стояти тут, поруч з вами, Володимире Володимировичу, і сказати голосно, що я захистила честь великої країни! Для мене це велике щастя", – заявила Голядкіна.

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