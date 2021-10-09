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Учасниця шоу "Танці з зірками" пропустить Олімпіаду через зайву вагу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
9 жовтня, 14:29
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Норвезька стрибунка з трампліна Марен Лундбю вирішила пропустити Олімпійські ігри в Пекіні через зайву вагу, але не шкодує про це
Марен Лундбю вирішила взяти паузу у спортивній кар'єрі
Марен Лундбю вирішила взяти паузу у спортивній кар'єрі

Олімпійська чемпіонка 2018 року зі стрибків з трампліну норвежка Марен Лундбю заявила, що пропустить Ігри в Пекіні. Причина не коронавірус, як багато б подумали.

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"У такому виді спорту, як стрибки з трампліну, пред'являється чимало екстремальних вимог. Вага – одна з них і для мене це дуже важко. Думаю, що моє рішення є правильним. Не буду ризикувати здоров'ям. Маю намір поступати так і в подальшому.

Останнім часом моє тіло стало дещо іншим, і причини у цього виключно природні. Зараз я не готова чимось жертвувати заради виступу на Олімпіаді в Пекіні. Я дуже люблю і хочу стрибати з трампліна, але найближчим часом цього не станеться" , – цитує спортсменку NRK.

27-річна Марен Лундбю виграла золото в Пхенчхані-2018, також на її рахунку дві перемоги на чемпіонату світу – в 2019 і 2021 році.

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Зараз спортсменка бере участь в шоу "Танці з зірками".

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Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

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