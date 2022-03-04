Як же пощастило жителям Росії – у вас все за*бісь! Українка висміяла агресорів

Зірка українського карате, срібна призерка Олімпіади-2020 у Токіо Анжеліка Терлюга звернулася до представників Росії, які підтримують війну в Україні.
Наша спортсменка написала іронічний пост у соцмережах.
"Як же пощастило жителям Росії, що майже весь світ вирішив "врятувати" їх від нацистських продуктів, американської та фашистської техніки, польотів у ворожі країни, від участі у всіх фальшивих конкурсах та непотрібних спортивних заходах. Ура, друзі! Тепер ви будете врятовані!
А ми жалюгідні тупиці, залишимося двійниками Зеленського, які вилазять з усіх бункерів і стріляють своїми ракетами.
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А ще ми чули по телевізору, що у вас все за*бісь: і курс долара, і перспектива роботи, і свобода слова на найвищому рівні", – написала Терлюга у соцмережах.
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