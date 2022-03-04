Как же повезло жителям России – у вас все за*бись! Украинка высмеяла агрессоров

Звезда украинского каратэ, серебряная призерка Олимпиады-2020 в Токио Анжелика Терлюга обратилась к представителями России, которые поддерживают войну в Украине.

Наша спортсменка написала ироничный пост в соцсетях.

"Как же повезло жителям России, что почти весь мир решил "спасти" их от нацистских продуктов, американской и фашистской техники, полетов во вражеские страны, от участия во всех фальшивых конкурсах и ненужных спортивных мероприятиях. Ура, ребята! Теперь вы будете спасены!

А мы жалкие тупицы, останемся двойниками Зеленского, которые вылазят со всех бункеров и стреляют по нам своими ракетами.