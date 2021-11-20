Головою об лід! Страшна травма у фігурному катанні

Цими днями у Польщі відбувається Кубок Варшави з фігурного катання. Змагання пар були перервані під час прокату американської пари Челсі Лю та Денні О'Ши.
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Під час однієї з підтримок партнер упустив дівчину, і та вдарилася головою об лід.
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Спортсменам знадобилася допомога лікарів, а змагання вирішили перервати.
/' (Liu/O&Shea) Warsaw Cup. . pic.twitter.com/2azlFjqdHD- Lubline93 (@Lublinec931) November 20, 2021
Раніше смішний епізод стався під час чемпіонату Канади з фігурного катання, коли виступали Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є. У Пайпер волосся зачепилося за костюм партнера.
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