Головою об лід! Страшна травма у фігурному катанні

На турнірі Warsaw Cup після падіння американських фігуристів довелося викликати на лід лікарів

Челсі Лю і Денні О'Ши отримали травми після падіння

Цими днями у Польщі відбувається Кубок Варшави з фігурного катання. Змагання пар були перервані під час прокату американської пари Челсі Лю та Денні О'Ши.

Читайте також: Російська фігуристка виступала з величезною діркою на колготах

Реклама

Під час однієї з підтримок партнер упустив дівчину, і та вдарилася головою об лід.

Спортсменам знадобилася допомога лікарів, а змагання вирішили перервати.

Реклама

Раніше смішний епізод стався під час чемпіонату Канади з фігурного катання, коли виступали Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є. У Пайпер волосся зачепилося за костюм партнера.