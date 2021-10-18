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У Росії винайшли новий допінг? Махінації готуються до Олімпіади-2022

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
18 жовтня, 15:23
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Американський журналіст припустив, що невідомий нюхальний засіб допомагає російській фігуристці Ганні Щербаковоій покращувати свої результати. Спортсменку готують до Олімпіади-2022
Російську фігуристку запідозрили у вживанні допінгу
Російську фігуристку запідозрили у вживанні допінгу / Фото: AFP, Instagram

Девід Ліс простежив за виступом Щербакової на турнірі турнірі Budapest Trophy і зауважив, що її результати трохи погіршилися, ніж вона продемонструвала на чемпіонаті Росії.

Читайте також: Буде продовжуватися вічно: Росію досі позбавляють медалей з Олімпіади в Сочі

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Там дівчина отримувала підживлення у вигляді невідомого нюхального засобу. На міжнародному змаганні чомусь не зважилися використовувати цей засіб, що наштовхує на певні думки.

Ліс вважає, що Росія має намір забрати всі три місця на подіумі Олімпіади-2022, тому в хід йдуть різні методи.

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"Якщо прямо перед виступом їй не даватимуть нюхальний засіб, як це було на чемпіонаті Росії...

Я не фармацевт, але те, що відбувалося на чемпіонаті Росії, чим би це не було, не повторилося на чемпіонаті світу. Зараз Анна виглядає слабше", – висловив думку журналіст в подкасті The Sskating Lesson.

Раніше ми писали, що у Росії нові проблеми з допінгом. Всесвітнє антидопінгове агентство звинуватило 63 російських спортсменів в порушенні антидопінгових правил. Нові дані з'явилися після перевірки даних Московської лабораторії.

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