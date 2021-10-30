Російська фігуристка виступала з величезною діркою на колготах

Кумедний випадок стався під час другого етапу Гран-прі з фігурного катання – Skate Canada. Російська фігуристка виступала з порваними колготами.
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Дар'я разом із Денисом Ходикіним змагалися у короткій програмі спортивних пар.
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Під час прокату у Павлюченко після падіння на лід в одному з епізодів порвалися колготки. 18-річна спортсменка піднялася та продовжила виступ.
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Раніше смішний епізод стався під час чемпіонату Канади з фігурного катання, коли виступали Пайпер Гіллес та Поль Пуар'є. У Пайпер волосся зачепилося за костюм партнера.
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