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На зло Росії: знаменитий спортсмен зробив камінг-аут

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 20:36
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Американський фігурист Адам Ріппон зізнався, що заявив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію у відповідь на російський закон, що забороняє пропаганду гомосексуалізму
Адам Ріппон зробив камінг-аут через Росію
Адам Ріппон зробив камінг-аут через Росію / Фото: Instagram

Закон в Росії був прийнятий в 2013 році і передбачає адміністративну відповідальність за пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.

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"Напередодні Олімпійських ігор в Сочі Росія прийняла новий закон про боротьбу з пропагандою гомосексуалізму.

Я вперше відчув, що мені надана велика честь, оскільки існує закон, спрямований безпосередньо проти мене через явища, яке я не міг контролювати.

Я відчував, що повинен щось сказати, але в Олімпійському комітеті США нам порекомендували: ви можете висловлюватися, проте, як тільки ви приїдете в Росію, ми не зможемо вам нічим допомогти в разі чого-небудь", – розповів Ріппон ESPN.

Ріппон не брав участі в Олімпіаді-2014, зате пробився в олімпійську команду в 2018 році і в Пхенчхані завоював бронзову медаль. Після цього він оголосив про завершення кар'єри.

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