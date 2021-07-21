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Олімпіада 2020 в Токіо

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Неймовірно, але в Росії збираються дивитися фігурне катання на літній Олімпіаді

Олена Павлова Олена Павлова
21 липня, 23:43
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Опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки напередодні Ігор у Токіо-2020 дало несподівані результати
На фігурне катання в Токіо-2020 чекають в Росії
На фігурне катання в Токіо-2020 чекають в Росії / Фото: Reuters

На літніх Олімпійських іграх-2020 в Токіо, які офіційно відкриються 23 липня і триватимуть до 8 серпня, росіяни збираються стежити за фігурним катанням. Хоч його і немає в програмі Ігор. Раніше ми розбирали, чому Японія втратить мільярди через Олімпіаду.

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Такі дивовижні результати дало опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ) напередодні Ігор у Токіо. Основне питання звучало так: "За виступами спортсменів в яких видах спорту ви збираєтеся стежити насамперед? Ви можете дати до п'яти відповідей".

Олімпійський стадіон в Токіо
Олімпійський стадіон в Токіо / Фото: Reuters

В тренді

У підсумку за фігурним катанням в Токіо збираються стежити 8% громадян РФ, незважаючи на те що змагання з цього виду спорту пройдуть вже тільки на зимовій Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Раніше ми писали, що футболістка збірної Бразилії зіграла на сьомий Олімпіаді.

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