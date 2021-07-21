Невероятно, но в России собираются смотреть фигурное катание на летней Олимпиаде

На летних Олимпийских играх-2020 в Токио, которые официально откроются 23 июля и продлятся до 8 августа, россияне собираются следить за фигурным катанием. Хоть его и нет в программе Игр. Ранее мы разбирали, почему Япония потеряет миллиарды из-за Олимпиады.
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Такие удивительные результаты дал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) накануне Игр в Токио. Основной вопрос звучал так: "За выступлениями спортсменов в каких видах спорта вы собираетесь следить прежде всего? Вы можете дать до пяти ответов".
В итоге за фигурным катанием в Токио собираются следить 8% граждан РФ, несмотря на то что соревнования по этому виду спорта пройдут уже только на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
Ранее мы писали, что футболистка сборной Бразилии сыграла на седьмой Олимпиаде.