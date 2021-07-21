Чому Японія втратить мільярди через Олімпіаду? Все змінило одне рішення

Літні Олімпійські ігри-2020 могли принести азіатській країні великий прибуток, але пандемія і закриття кордонів позбавили господиню змагань прогнозованого заробітку

Токіо напередодні Олімпійських ігор / Фото: Reuters

Японія понесе величезні збитки через рішення проводити літні Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо без туристів та глядачів на трибунах. Раніше ми повідомляли, що в Токіо придумали, як замінити глядачів.

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Згідно з дослідженням університету Кансай, країна втратить 21,8 млрд доларів. Враховувалося відсутність туризму і наслідки в таких сферах, як міське планування і використання об'єктів після закінчення змагань. Зокрема, оцінювався економічний ефект, на який Японія могла б розраховувати протягом 10 років.

Підготовка до Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Фінансові втрати від відмови пустити уболівальників на Ігри, за даними дослідження, становлять близько 1,77 трлн ієн (16,08 млрд доларів), з яких майже 60% – це збитки після змагань. Ще 640,8 млрд ієн (5,8 млрд доларів) збитків пов'язані з перенесенням Олімпіади на 2021 рік.

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Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou

Нагадаємо, що велика частина змагань Токіо-2020 пройде без глядачів через пандемію коронавірусу.

Раніше українка провела екскурсію Олімпійським селищем у Токіо.