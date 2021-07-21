Футболістка Бразилії зіграла на 7-й Олімпіаді: подивіться, як вона змінилася за 25 років

43-річна півзахисниця Сан-Паулу Форміга зіграла в першому турі в Токіо-2020 проти збірної Китаю і вписала своє ім'я в історію Ігор

Форміга зіграла проти Китаю вже на сьомий Олімпіаді / Фото: Getty Images

Футболістка збірної Бразилії Форміга встановила новий олімпійський рекорд у жіночому футболі. Вона взяла участь вже в сьомих Олімпійських іграх поспіль.

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В першому турі жіночого футбольного турніру в Токіо-2020 43-річна Форміга зіграла проти збірної Китаю. Матч завершився розгромною перемогою південно-американок і рекордом півзахисниці Сан-Паулу. Також Форміга стала найстаршою учасницею Олімпійських ігор у своєму виді спорту.

Вперше жіночий футбол був представлений на Іграх у 1996 році, і з тих пір Форміга брала участь у кожному турнірі. У 2004 і 2008 роках півзахисниця виграла срібні медалі ОІ. З моменту її дебюту на Олімпіаді же пройшло 25 років.

Відзначимо, що тільки 31 спортсмен, якщо рахувати з 1896 року, брав участь в семи або більше Олімпійських Іграх. Рекорд належить канадцеві Іану Міллару, в активі якого 10 Олімпіад. Він виступав на змаганнях з кінного спорту з 1972 по 2012 рік.

Раніше українка провела екскурсію Олімпійським селищем в Токіо.