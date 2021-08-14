Фак! Фак!! Фак!!! Спортсмен із найлегше запам'ятовуваним прізвищем втретє став батьком

Поповнення в сімействі знаменитого словенського біатлоніста хорватського походження – Яков Фак отримав шикарний подарунок на свій день народження

Яков Фак уже багатодітний татусь / Фото: Getty Images, Instagram

Дворазовий чемпіон світу і срібний призер Олімпійських ігор-2018 в біатлоні Яков Фак знову на сьомому небі від щастя. У нього народилася третя дитина, і тепер він – багатодітний татусь!

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"Іноді ви отримуєте подарунки на день народження з невеликим запізненням, але вони залишаються з вами назавжди. Ласкаво просимо до левової зграї", – написав у Instagram Яков Фак, якому 1 серпня виповнилося 34 роки

Відзначимо, що Фак з дружиною вже виховують п'ятирічну дочку Мілу і дворічну Люцію.

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Нагадаємо, що заявив Яков Фак про себе на Олімпіаді-2010, коли, ще виступаючи за рідну Хорватію, виграв бронзу в спринті. А вже наприкінці того року він отримав словенський паспорт. Правда, сезон під новим прапором довелося частково пропустити через обмороження вказівного пальця лівої руки, який навіть погрожували ампутувати.

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Палець врятували. І за рік Фак став чемпіоном світу в індивідуальній гонці. А пізніше остаточно влився до біатлонної еліти.

- Чи не було у вас казусів через прізвище, яке непристойно звучить англійською? – запитав якось сайт "Сьогодні" у Якова Фака.

- Ні, це дуже інтернаціональне прізвище, і всі його швидко запам'ятовують, – з посмішкою відповів тоді Фак.