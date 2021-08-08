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Олімпіада 2020 в Токіо

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Наступна Олімпіада вже за півроку! Все про Пекін-2022

Олег Люлька Олег Люлька
8 серпня, 21:48
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Ледве відгриміла літня Олімпіада в Токіо, як уболівальникам можна починати готуватися до зимових Ігор-2022 у Пекіні – вони стартують рівно за 180 днів
Пекін - столиця Олімпіади-2022
Пекін - столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Довго сумувати за Олімпіадою в Токіо, яка закрилася 8 серпня, уболівальникам не доведеться.

Адже вже за шість місяців, 4 лютого, стартують зимові Ігри-2022 в Пекіні! Так скоро...

У боротьбі за право проведення Білої Олімпіади-2022 Пекін з великими труднощами випередив казахстанське місто Алмати. Голосування в МОК завершилося з рахунком 44:40 на користь столиці Китаю.

Китайська столиця стане першим містом, де відбувалися літні і відбудуться зимові Ігри.

Бюджет Ігор-2022 складе 3,9 млн доларів, що в 10 разів менше в порівнянні з літньою Олімпіадою, яку Пекін приймав у 2008 році.

Цікаво, що претендентом на Ігри-2022 був і Львів, але в підсумку Україна зняла свою кандидатуру – як відмовилися від боротьби за проведення цієї Олімпіади Осло, Стокгольм, Краків, Барселона і Мюнхен.

А ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ОЛІМПІАДА В ПЕКІНІ?

Зимові Ігри-2022 – теж під питанням. Але не через пандемію, яка змусила перенести літню Олімпіаду в Токіо з 2020 на 2021 рік. Тут причина інша.

У США закликають бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китаю через геноцид. У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше мільйона уйгурів та інших мусульман містяться в таборах в китайському регіоні Сіньцзян.

Чи перейдуть американці до більш рішучої поведінки, ніж погрози, поки не ясно. Тим часом Пекін завершує приготування до Ігор.

МЕДАЛІ ПЕКІНА

На зимових Іграх розіграють 109 комплектів нагород – втричі менше, ніж на літній Олімпіаді в Токіо (339). Причому раніше МОК оголосив про включення до програми Пекіна семи нових дисциплін.

В тренді

Це – жіночі одиночні змагання з бобслею, чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу у дисципліні біг-ейр, змішана естафета в шорт-треку, змішані командні змагання з фрістайлу в акробатиці, стрибках на лижах з трампліна та сноуборд-кросі.

Усі види спорту в Пекіні-2022

  • Біатлон (11 комплектів медалей)
  • Бобслей (4)
  • Скелетон (2)
  • Керлінг (3)
  • Ковзанярський спорт (14)
  • Фігурне катання (5)
  • Шорт-трек (9)
  • Гірськолижний спорт (11)
  • Лижне двоборство (3)
  • Лижні гонки (12)
  • Стрибки на лижах з трампліну (5)
  • Фрістайл (13)
  • Сноуборд (11)
  • Санний спорт (4)
  • Хокей з шайбою (2)

Олена Підгрушна – наша біатлонна легенда
Олена Підгрушна – наша біатлонна легенда / Фото: Instagram

АРЕНИ ОЛІМПІАДИ-2022

Не Пекіном єдиним. Так, у столиці Китаю відбудуться церемонії відкриття та закриття, змагання з фігурного катання, шорт-треку, хокею, керлінгу та ковзанярського спорту.

Але, наприклад, гірськолижний спорт, бобслей, санний спорт, скелетон прийме Яньцин, а лижні гонки і дорогий нашому серцю біатлон – Чжанцзякоу.

ЩО СВІТИТЬ УКРАЇНІ

Раніше на жодній зимовій Олімпіаді ми не брали більше однієї золотої медалі. Про неї будемо мріяти і в Пекіні, сподіваючись на біатлоністів і фрістайлістів, серед яких герой Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко.

Олександр Абраменко
Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

/ Фото: AFP

У Токіо у нас була всього одна медаль найвищого гантунку, яку в боротьбі приніс Жан Беленюк. Тож уперше в історії на зимовій Олімпіаді Україна може здобути стільки ж золотих нагород, як на літній. Або навіть більше. Але це – якщо вже дуже пощастить.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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