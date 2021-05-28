Росію душать, нас душать – колишній український біатлоніст висловився про тиск на Білорусь

Останнім часом багато спортсменів і цілі команди відмовляються брати участь в змаганнях в Білорусі. А Міжнародний союз біатлоністів відібрав у цієї країни провести етап Кубка світу в наступному сезоні. Свою думку з цього приводу вирішив висловити колишній біатлоніст Олексій Айдаров. У 1998 році він брав "бронзу" Олімпіади-1998 у складі збірної Білорусі, а в 2006-2008 роках виступав за Україну.

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Слова 46-річного Айдарова, який підтримує політику Лукашенка, наводить білоруський сайт "Трибуна":

"Це проблеми іноземців. Якщо вони хворі люди, ми їм вже нічим не допоможемо. Росію душать, нас душать. Мені здається, тут не стільки Америка, скільки екологія винна. Вона на мізки так людям натиснула. Можу тільки поспівчувати американцям. Відчуваю, традиційна медицина вже безсила.

Вони весь час кричать, що спорт поза політикою. Але вони плюють в колодязь, з якого самі п'ють. Добивайся в спорті – до чого тут політика? Кому вони гірше зробили? Просто вже зажралися хлопці".