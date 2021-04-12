Це фантастика! Удар у снукері змусив експертів відкрити рота від подиву

Англійський професійний гравець у снукер Луїс Гіткот здивував одним з неймовірних ударів у відбірковому матчі чемпіонату світу проти Раяна Дея. Луїсу потрібно було пробити по жовтій кулі, але проблема була в тому, що биток був затиснутий чорною кулею біля борта.

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Гіткот пішов на ризикований крок і пробив у край кутової лузи, звідки биток зрикошетив точно в жовту кулю і загнав його в лузу в протилежному кутку столу. Ба більше, біла куля вдало зупинилася навпроти зеленої, яку потрібно було загнати наступною. Однак навіть такий неймовірний удар не допоміг Гіткоту отримати перемогу.

"Він використовував борт лузи... О мій боже, це неймовірно! Це має бути один з найвидатніших ударів в історії снукеру", – відреагували на епізод коментатори під час трансляції.

Раніше ми писали, що українець Юліан Бойко в 14 років став чемпіоном Європи зі снукеру! Він брав участь у кваліфікації чемпіонату світу-2021, але поступився Джеймі Кларку – 4:6.

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