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Юний українець дав бій півфіналісту чемпіонату світу зі снукеру

5 березня, 15:05

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Юліан Бойко мінімально поступився Марку Аллену

15-річний український снукерист Юліан Бойко здорово виступив на турнірі Gibraltar Open. На старті Бойко здобув свою першу перемогу в профі. А сьогодні в другому раунді грав проти знаменитого Марка Аллена.

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Трошки представимо нашого суперника. Марк Аллен – півфіналіст чемпіонату світу 2009 року, виграв 13 турнірів, заробив 3,3 млн фунтів призових, в світовому рейтингу займає 11 місце.

І ось цьому зубру Юліан дав справжній бій. Вів у рахунку, але не втримав перемогу – 3:4 (63-50, 85-33, 0-69, 64-37, 0-132, 22-61, 57-71) .

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Раніше ми розповідали, як 44-річний О'Салліван виграв чемпіонат світу. У фіналі в Шеффілді Ронні впевнено обіграв Кайрона Вілсона – перевага була такою великою, що остання вечірня сесія складалася всього з одного фрейма. Зустріч завершилася з рахунком 18:8 на користь Ронні.

Для О'Саллівана це була шоста перемога на чемпіонаті світу зі снукеру, і перша з 2013 року. Він зрівнявся за цим показником з англійцем Стівом Девісом і валлійцем Реєм Ріардоном. У минулому О'Салліван вигравав чемпіонське звання в 2001, 2004, 2008, 2012 і 2013 роках.

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снукер Юліан Бойко
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