Заправник витончено помстився легенді снукера Ронні О'Саллівану

Фінал снукерного турніру Welsh Open між Ронні О'Салліваном і Джорданом Брауном завершився сенсаційно. Маловідомий Браун здобув перемогу.

Вже на шляху до фіналу Джордан здивував. Спочатку в чвертьфіналі він переміг триразового чемпіона світу Марка Селбі, а в півфіналі здолав міцного Стівена Магуайра. У вирішальному поєдинку Джордан Браун здолав шестиразового чемпіона світу Ронні О'Саллівана з рахунком – 9:8.

"Get in there!"



Jordan Brown can & # 39; t hold in the emotions as he clinches his maiden ranking title against world champion Ronnie O & # 39; Sullivan #WelshOpen pic.twitter.com/3ra1BF0Old