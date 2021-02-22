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Заправник витончено помстився легенді снукера Ронні О'Саллівану

22 лютого, 19:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Джордан Браун виграв Welsh Open

Фінал снукерного турніру Welsh Open між Ронні О'Салліваном і Джорданом Брауном завершився сенсаційно. Маловідомий Браун здобув перемогу.

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Вже на шляху до фіналу Джордан здивував. Спочатку в чвертьфіналі він переміг триразового чемпіона світу Марка Селбі, а в півфіналі здолав міцного Стівена Магуайра. У вирішальному поєдинку Джордан Браун здолав шестиразового чемпіона світу Ронні О'Саллівана з рахунком – 9:8.

Цікаво, що ще три роки Браун працював заправником на АЗС і подумував кинути снукер. У світовому рейтингу він посідає лише 81-е місце.

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Після матчу Браун розкрив секрет успіху. Його мотивувало інтерв'ю, яке Ронні дав по ходу переможного ЧС в минулому році. Тоді О'Салліван жорстко пройшовся по гравцям з підвалу рейтингу: "Люди на зразок мене, Джона Хіггінса і Марка Уільямса дивляться на наступне покоління і розуміють, що вони насправді не дуже хороші. Більшість настільки погані, що з них виходять середні любителі – вони не здатні добре виступати навіть на такому рівні. Дивлячись на них, я розумію: мені потрібно втратити руку і ногу, щоб випасти з топ-50".

Слова кумира зачепили Брауна. "Ронні – без сумніву найкращий снукерист, – визнав Джордан. – Це проявляється в тому, як він грає і як забиває, у всьому. Єдиний його недолік – коментарі за межами столу. Мені не сподобалося, як він розніс гравців з нижніх місць рейтингу. Можливо, це додатково мене завело. Мені здається, що він не правий".

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снукер Ронні О'Салліван
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