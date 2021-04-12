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Это фантастика! Удар в снукере заставил экспертов открыть рот от удивления

12 апреля, 13:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игроку пришлось пойти на риск, но он оправдался

Английский профессиональный игрок в снукер Луис Хиткот удивил одним из самых невероятных ударов в отборочном матче чемпионата мира против Райана Дэя. Луису нужно было пробить по желтому шару, но сложность была в том, что биток был зажат черным шаром у борта.

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Хиткот пошел на рискованный шаг и пробил в край угловой лузы, откуда биток срикошетил точно в желтый шар и загнал его в лузу в противоположном углу стола. Более того, белый шар удачно остановился напротив зеленого, который нужно загнать следующим. Тем не менее этот невероятный удар не помог Хиткоту одержать победу.

"Он использовал борт лузы... О мой боже, это невероятно! Это должен быть один из самых выдающихся ударов в истории снукера", – отреагировали на эпизод комментаторы во время трансляции.

Ранее мы писали, что украинец Юлиан Бойко в 14 лет стал чемпионом Европы по снукеру! Он участвовал в квалификации чемпионата мира-2021, но уступил Джейми Кларку – 4:6.

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видео снукер

Источник: Сегодня|Спорт

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