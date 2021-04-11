Трамп підтримав юного українського спортсмена: "Таких гравців потрібно просувати"

Лідер світового рейтингу і один з кращих снукеристів сучасності Джадд Трамп вважає, що потрібно залучати молоду аудиторію, інакше снукер ризикує залишитися позаду інших видів спорту.

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"Я граю в гольф і бачу, як змінюється одяг гольфістів, стаючи більш привабним до молоді. Зараз люди не ходять в жилетках, як 40 років тому, снукер відстає, застрягши в своїх звичках" , – зазначив він в інтерв'ю Metro.сo.uk.

Також Трамп вважає, що керівництво не просуває молодих гравців.

"Багато молоді приїхало на чемпіонат світу, а всі розмови в соцмережах присвячені людям, які були популярні 30 років тому. Нічого не зміниться, якщо не йти на ризик і не транслювати різних гравців. Інакше ми залишимося без глядачів: колишнє покоління уболівальників піде, а нового не з'явиться.

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Нічого не маю проти Кена Доерті, але під час його матчу в Twitter писали: чемпіон світу-1997. Вони повинні просувати молодих зірок, таких як, Джеймі Кларк і Юліан Бойко", – додав Трамп.

Українець Юліан Бойко в 14 років став чемпіоном Європи зі снукеру! Він брав участь в кваліфікації чемпіонату світу-2021, але поступився Джеймі Кларку – 4:6.

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска". Він шокував усіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуем разом!

P.S. І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

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